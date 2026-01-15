Togliere questi alimenti aiuta a ridurre le calorie senza seguire una dieta

Negli ultimi decenni, l’uso di alimenti ultra-processati è aumentato significativamente nelle diete occidentali. Questi prodotti, spesso ricchi di zuccheri e grassi, possono contribuire a un incremento delle calorie giornaliere. Ridurre o eliminare alcuni di questi alimenti può favorire un miglior equilibrio nutrizionale e un controllo del peso, senza seguire necessariamente una dieta restrittiva. Una scelta consapevole può aiutare a migliorare il benessere senza complicazioni.

A suggerirlo è un nuovo studio, secondo cui eliminare una certa categoria di cibi dalla propria alimentazione non solo può favorire la perdita del peso in eccesso, ma anche migliorare la salute metabolica Negli ultimi decenni, l’alimentazione nei paesi occidentali ha subito una trasformazione profonda: gli alimenti ultra-processati sono diventati protagonisti dei piatti quotidiani. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito, più della metà delle calorie giornaliere proviene da questi prodotti industriali, ricchi di zuccheri, sale, grassi e additivi chimici. Anche nei bambini sotto i 18 anni, il consumo può superare il 60 per cento delle calorie quotidiane. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: “Eliminare questi alimenti fa assumere meno calorie senza fare una dieta dimagrante”: lo studio Leggi anche: Dieta, perché non basta contare le calorie per perdere peso: ecco cosa sottovaluti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Tumori, assunzione di integratori di olio di pesce aiuta a ridurre il rischio - 6 – possono influire positivamente su vari aspetti della salute, e nuove ricerche indicano una ... blitzquotidiano.it Questi 10 semplici sostituti alimentari sciolgono il grasso VELOCEMENTE (più facilmente del digiuno) Per anni ci hanno insegnato a togliere. Togliere il pane. Togliere i dolci. Togliere la libertà. Ma il corpo non ha bisogno di “meno”. Ha bisogno di ascolto, verità e amore. Anch’io ho creduto che avere delle abitudini alimentari corrette significasse rinunci - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.