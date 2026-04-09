Una ragazza di 17 anni, studentessa del Liceo Scientifico, ha completato il percorso formativo e ottenuto la qualifica di volontaria della Croce Rossa Italiana a Forlì. Si tratta di un traguardo che rappresenta un primato per età nel comitato locale. La giovane è ora pronta a dedicarsi alle attività di servizio sul territorio. La sua partecipazione si inserisce in un contesto di impegno civico e volontariato.

Asia Rossi, una studentessa diciassettenne del Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli, ha appena completato con successo il percorso formativo necessario per diventare volontaria della Croce Rossa Italiana a Forlì, segnando un primato per età all’interno del comitato locale. La giovane, che frequenta il terzo anno con un indirizzo focalizzato sulla Curvatura Biomedica, inizierà a breve i turni operativi sul territorio, portando la sua dedizione direttamente sul campo. Il binomio tra eccellenza accademica e impegno sociale. La determinazione mostrata da Asia Rossi non è isolata, ma rappresenta il punto di incontro tra un percorso scolastico di alto livello e la volontà di servire la comunità forlivese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Croce Rossa: il primato di Asia, la diciassettenne che serve il territorio

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