La nuova casa della Croce Rossa | Sostegno ai servizi del territorio

La nuova sede della Croce Rossa rappresenta un punto di riferimento per il territorio, offrendo supporto e servizi a chi ne ha bisogno. Più di un semplice edificio, è uno spazio dedicato alla solidarietà e all’assistenza, dove ogni persona può trovare aiuto e ascolto. Un luogo che rafforza l’impegno della Croce Rossa nel garantire vicinanza e sicurezza alla comunità.

"Quello che abbiamo inaugurato i non è semplicemente un edificio, ma una casa: un luogo sicuro, la dimora di tutte le persone che hanno bisogno". È stata inaugurata ieri mattina la nuova sede del Comitato della Croce Rossa Italiana di San Giuliano Terme, nel cuore di Pontasserchio. La nuova struttura rappresenta un importante investimento sul territorio per il potenziamento dei servizi sociali, sanitari e di protezione civile a favore della comunità locale. Un luogo che nasce con l'obiettivo di prendersi cura degli altri, guidato dai principi di solidarietà e umanità, oltre che nido di aiuto concreto.

