Comprare casa per affittarla conviene ancora? Ecco dove secondo Tecnocasa i rendimenti sono più alti

Il mercato immobiliare italiano vede ancora molti investitori interessati all’acquisto di case da mettere a reddito, anche se alcune zone mostrano segnali di rallentamento. Secondo l’ultimo rapporto di Tecnocasa, ci sono aree in cui i rendimenti sono più elevati e attirano chi cerca un investimento sicuro. La domanda di immobili da affittare rimane viva, anche se il settore attraversa alcune variazioni.

Il 18% delle compravendite immobiliari nel 2025 riguarda acquisti da mettere a reddito. Bilocali e città universitarie tra le soluzioni più ricercate Il mattone continua a essere una delle forme di investimento preferite dagli italiani, anche se con qualche segnale di rallentamento. Nella prima parte del 2025 il 18% delle compravendite immobiliari è stato effettuato per investimento, una quota leggermente inferiore rispetto allo stesso periodo del 2024, quando si attestava intorno al 19,4%. Secondo l’analisi del mercato immobiliare, i rendimenti annui da locazione restano comunque interessanti. Per esempio, un bilocale di circa 65 metri quadrati nelle grandi città italiane garantisce in media un rendimento intorno al 5,8% annuo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Articoli correlati Comprare casa per investimento, conviene il frazionamento? Rendimenti fino al 5,8%Il frazionamento degli immobili si sta affermando come forma di investimento alternativa nelle principali città italiane. Vi porto a comprare casa: come sono cambiati i prezzi (e dove conviene)Dove conviene comprare casa e come sono cambiati i prezzi tra seconda metà del 2024 e 2025? A stilare un bilancio è l'ufficio studi del Gruppo... Comprare CASA per Affittare: Conviene Davvero Oggi Altri aggiornamenti su Comprare casa Argomenti discussi: AbitamiGPT, la piattaforma di intelligenza artificiale che trova casa a Milano – LMF; Agricoltura svizzera: la sfida dell’accesso alla terra e del ricambio generazionale. Comprare casa per affittarla conviene ancora? Ecco dove secondo Tecnocasa i rendimenti sono più altiIl mattone continua a essere una delle forme di investimento preferite dagli italiani, anche se con qualche segnale di rallentamento. Nella prima parte del 2025 il 18% delle compravendite immobiliari ... bolognatoday.it