Chiellini | oggi non si può parlare di calcio è inaccettabile quello che è successo stasera
Giorgio Chiellini ha commentato con fermezza la serata, affermando che quanto accaduto non si può definire calcio e rappresenta un episodio inaccettabile. La sua critica si riferisce a una serie di errori ripetuti già dall’inizio della stagione, che hanno rovinato l’immagine del campionato e offuscato la qualità del gioco. Chiellini ha sottolineato come questi episodi danneggino la reputazione del calcio italiano, che dovrebbe offrire spettacolo e divertimento al pubblico mondiale. Anche Comolli ha condannato la situazione, definendo lo spettacolo di ieri sera “imbarazzante” e osservando che si tratta di una sequ
“non si può orlare di calcio, qualcosa di inaccettabile, ennesimo episodio da inizio stagione, non è accettabile questi errori, rovinare un appetita del genere, non c’è partita legata a livello del genere, diamo spettacolo al resto del mondo, non dobbiamo sempre procrastinare come accade sempre nel calcio italiano” Comolli: ” stato imbarazzante, visto in tutto il mondo, somma di errori dall’inizio. per quello che è successo oggi, accade ancora e ancora. È vmolto difficile accettare ingiustizia come queste”. Chiellini: “È da inizio anno che tutti abbiamo messo in eveidnez hc non c’è struttura legata al livello dei Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
“10 giorni senza telefono, non si può parlare, non si può leggere, non si può scrivere, non si può fumare e solo verdure”: Achille Costacurta va in un retrat in India
Achille Costacurta racconta il suo ritiro di 10 giorni in India, dove ha scelto di vivere senza telefono, letture, scrittura e fumare, limitandosi a consumare solo verdure.
Allegri: «Oggi tutti possono parlare, il problema è quello. Inter e Napoli favorite, poi possiamo dire pure che Cristo è morto nel sonno»
Dopo il pareggio tra Genoa e Juventus, con un gol di Leao e un rigore sbagliato all’ultimo minuto, Allegri ha commentato la situazione attuale del calcio italiano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
