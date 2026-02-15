Chiellini | oggi non si può parlare di calcio è inaccettabile quello che è successo stasera

Giorgio Chiellini ha commentato con fermezza la serata, affermando che quanto accaduto non si può definire calcio e rappresenta un episodio inaccettabile. La sua critica si riferisce a una serie di errori ripetuti già dall’inizio della stagione, che hanno rovinato l’immagine del campionato e offuscato la qualità del gioco. Chiellini ha sottolineato come questi episodi danneggino la reputazione del calcio italiano, che dovrebbe offrire spettacolo e divertimento al pubblico mondiale. Anche Comolli ha condannato la situazione, definendo lo spettacolo di ieri sera “imbarazzante” e osservando che si tratta di una sequ