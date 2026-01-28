Crans-Montana ex responsabile della sicurezza del Comune indagato per mancati controlli al Le Constellation

A Crans-Montana, un ex responsabile della sicurezza del Comune sarà ascoltato dai magistrati nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio di Capodanno. È lui il terzo indagato, accusato di aver mancato di effettuare controlli prima della tragedia che ha devastato il locale Le Constellation. Gli investigatori continuano a cercare le risposte su una notte che ha portato dolore e sconcerto nella comunità.

C'è un altro indagato per il tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana costato la vita a 40 persone. Si tratta di un ex responsabile della sicurezza del Comune svizzero dove era aperto il bar Le Constellation, in cui si sono sviluppate le fiamme che non hanno lasciato scampo a decine e decine di giovani che stavano festeggiando il nuovo anno. La televisione Svizzera Rts riferisce dunque di un nuovo indagato nella vicenda di Crans-Montana.

