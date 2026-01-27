Swiatek non ha il pass la sicurezza non la fa passare | disavventura agli Australian Open

Iga Swiatek, impegnata ai quarti di finale agli Australian Open 2026, ha riscontrato un problema alla sicurezza all’ingresso della Rod Laver Arena, che le ha impedito temporaneamente di accedere al torneo. La disavventura si è verificata durante una fase cruciale della competizione, senza influire però sul prosieguo del suo match contro Elena Rybakina.

(Adnkronos) – Iga Swiatek 'bloccata' agli Australian Open 2026. La tennista polacca, impegnata ai quarti di finale dello Slam di Melbourne contro la kazaka Elena Rybakina, ha subito una piccola disavventura, piuttosto inattesa, all'ingresso della Rod Laver Arena. Swiatek si è infatti presentata alla security che delimita la zona riservata agli atleti senza pass, con il personale dell'impianto che non voleva farla passare. Swiatek ha provato a identificarsi ma l'uomo, evidentemente non un fan del tennis, non l'ha riconosciuta e le ha ricordato le regole. Nessuna eccezione, insomma.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

All'Australian Open 2026, Swiatek, Pegula e Anisimova avanzano agli ottavi di finale nel torneo di singolare femminile.

Danielle Collins, opinionista di Tennis Channel, ha espresso commenti critici su Iga Swiatek in vista degli Australian Open.

