Bublik impazzisce agli Australian Open | Perché diavolo gioca così? Non ha mai battuto nessuno!

Durante gli Australian Open, Bublik ha mostrato un forte disappunto nei confronti del suo avversario, criticando il livello di gioco espresso. Nel primo set, il tennista russo-kazako ha commentato con sorpresa e frustrazione, sottolineando che il rivale, posizionato al 62° posto mondiale, non ha mai battuto nessuno di importante. Un episodio che evidenzia le tensioni e le aspettative nel mondo del tennis ai massimi livelli.

Il tennista russo-kazako ha uno sfogo clamoroso nel primo set per il livello di gioco espresso dal suo avversario: lui 10° al mondo, l'altro 62°. non riusciva ad accettare che potesse trovarsi in difficoltà.🔗 Leggi su Fanpage.it Bublik distrugge le palline degli Australian Open mostrando una foto: “Dopo 5 minuti sono così”Alexander Bublik, numero 11 del ranking ATP, sfida le aspettative degli Australian Open 2026 con un post ironico e provocatorio. Iva Jovic, chi è la tennista 18enne che ha battuto Paolini agli Australian OpenIva Jovic, 18 anni, è una promettente tennista americana di origini serbo-croate. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Australian Open: Zverev batte Norrie, Bublik agli ottavi senza perdere setTennis - Australian Open | Alexander Zverev vince il terzo match consecutivo in quattro parziali e raggiunge Cerundolo. Tomas Martin Etcheverry gioca alla pari con Alexander Bublik, ma nei momenti top ... ubitennis.com Australian Open - Zverev non sbaglia. De Minaur sfiderà Bublik agli ottavi di finalePer spingersi ai quarti di finale nello Slam a lui più caro, de Minaur dovrà vedersela con Alexander Bublik in quello che si preannuncia un grande match. Il 28enne ha superato Tomas Martin Etcheverry ... tennisworlditalia.com

