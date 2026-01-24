crac banca popolare di bari vertici condannati a pagare oltre 120 milioni

Il fallimento della Banca Popolare di Bari ha portato alla condanna dei vertici, ritenuti responsabili della gestione che ha causato il crollo dell’istituto. Per questo motivo, sono stati condannati a pagare oltre 120 milioni di euro. La sentenza evidenzia le responsabilità di chi ha contribuito alla crisi finanziaria della banca, sottolineando l’importanza di una corretta gestione nel settore bancario.

Secondo quanto riportato dai quotidiani Gazzetta del Mezzogiorno, Corriere del Mezzogiorno e Repubblica, i due Jacobini potranno rispondere per una somma fino a 109 milioni. Condannato a pagare anche l’ex amministratore delegato Giorgio Papa. Il fulcro del risarcimento riguarda l’operazione legata al Gruppo Maiora che era esposta con la banca per 160 milioni, per responsabilità esclusiva – secondo il tribunale – degli Jacobini e dell’ad Papa, che non vennero mai contrastati dalla “debole iniziativa del nuovo consiglio” di amministrazione nominato dopo l’ispezione del 2018. Un rapporto “duraturo”, quello con Maiora, nel quale i tre vertici della banca sono responsabili – secondo quanto riportato dalla stampa – di “distorsioni informative e dell’occulta mento dei dati” ai consiglieri non esecutivi, “a causa delle prassi patologiche con cui in concreto agivano, in violazione della stessa regolamentazione della Banca, i componenti del Comitato crediti, coordinato da Gianluca Jacobini, con la presenza di Marco Jacobini e con il consenso pienamente consapevole dell’amministrato re delegato Giorgio Papa”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

