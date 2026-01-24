Crac Banca Popolare di Bari condanne per gli ex vertici | risarcimento da 122 milioni

Il tribunale civile di Bari ha stabilito un risarcimento di circa 122 milioni di euro ai danni dei vertici dell’ex Banca Popolare di Bari, in seguito al suo fallimento. La sentenza rappresenta una conseguenza legale importante per coloro che ricoprivano ruoli di responsabilità nell’istituto di credito, evidenziando l’attenzione della giustizia nei casi di crisi bancaria e gestione negligente.

