Negli ultimi giorni si parla spesso di WikiGacha, un gioco gratuito accessibile dal browser che trasforma milioni di voci di Wikipedia in carte collezionabili. Questa applicazione permette di collezionare e scambiare queste carte, creando una sorta di gioco che si basa sulle informazioni dell’enciclopedia online. La popolarità di WikiGacha cresce rapidamente, attirando un numero crescente di utenti interessati a questa combinazione tra conoscenza e divertimento.

Negli ultimi giorni un titolo apparentemente semplice sta conquistando il web: WikiGacha. Si tratta di un gioco gratuito accessibile direttamente dal browser che trasforma milioni di voci di Wikipedia in carte collezionabili. Un’idea tanto strana quanto efficace, che sta diventando virale proprio per la sua imprevedibilità e per la capacità di unire gioco e conoscenza. Il funzionamento è immediato: ogni volta che si apre un pacchetto, cinque articoli casuali di Wikipedia diventano carte da collezione. Non si tratta però di carte “ inventate ”: le loro statistiche derivano da dati reali. L’attacco (ATK) dipende dal numero di visualizzazioni mensili della pagina, mentre la difesa (DEF) è legata alla lunghezza dell’articolo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Cos’è WikiGacha? Il gioco assurdo che trasforma Wikipedia in carte e crea dipendenza: ecco come funziona e come trovarlo

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