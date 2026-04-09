Oggi, 9 aprile 2026, nel corso di un’informativa alla Camera sull’operato del governo, la presidente ha affrontato il tema del Patto di Stabilità. Ha spiegato che si tratta di un insieme di regole europee che limitano il deficit dei paesi membri. In caso di un peggioramento della crisi in Iran, ha detto, il governo potrebbe chiedere di sospenderlo temporaneamente per permettere maggiori spese pubbliche.

Oggi, 9 aprile 2026, nel corso di un’informativa alla Camera sull’azione di governo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lanciato un messaggio preciso all’Europa: se il conflitto in Medio Oriente dovesse aggravarsi ulteriormente, non dovrebbe essere un tabù ragionare sulla sospensione temporanea del patto di stabilità e crescita. Non come deroga concessa a un singolo Stato membro, ha specificato, ma come provvedimento generalizzato, analogo a quello adottato durante la pandemia. La “cosa” che farebbe scattare questa misura è una nuova escalation della crisi iraniana, con le sue inevitabili ricadute sui prezzi dell’energia. Per capire la portata di questa dichiarazione, occorre partire da cosa sia effettivamente il patto di stabilità e da quanto pesi sull’Italia oggi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Cos’è il Patto di Stabilità e perché Giorgia Meloni chiede di sospenderlo se la crisi in Iran peggiora

Meloni, se crisi in Iran peggiora sospendere il Patto di stabilità"Se ci sarà una nuova recrudescenza" del conflitto in Iran "dovremo porci seriamente il tema di una risposta europea non dissimile per approccio e...

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