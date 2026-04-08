Elia Del Grande è stato catturato a Varano Borghi, in provincia di Varese, dopo aver tentato di fuggire nuovamente. Si tratta della sua seconda evasione in pochi mesi dalla stessa struttura. L’arresto è avvenuto nelle ultime ore, secondo quanto si è appreso. La polizia ha fermato Del Grande poco dopo il tentativo di fuga, che ha seguito le precedenti evasioni registrate negli ultimi mesi.

È stato arrestato a Varano Borghi, in provincia di Varese, Elia Del Grande, evaso per la seconda volta in pochi mesi dalla struttura in cui avrebbe dovuto restare. L’uomo è stato fermato mentre guidava una Fiat 500 rubata presso il cimitero della frazione Lentate di Sesto Calende. Del Grande era stato condannato per aver sterminato la propria famiglia il 7 gennaio 1998 nella cosiddetta “strage dei fornai”. Negli ultimi mesi si trovava nella casa lavoro di Alba, in provincia di Cuneo, dalla quale non era rientrato la sera di Pasqua, tentando una nuova evasione. Il fermo dopo l’inseguimento. Le pattuglie dei Carabinieri di Gallarate hanno intercettato l’auto lungo la Strada Provinciale 18. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Catturato Elia Del Grande: tentava la fuga dopo la seconda evasione

Finisce la fuga del killer della 'strage dei fornai': Elia Del Grande catturato dopo l'evasione di PasquaÈ stato rintracciato, dai carabinieri della Compagnia di Gallarate, Elia Del Grande, detenuto per aver sterminato la sua famiglia nel 1998 ed evaso...

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Temi più discussi: Elia Del Grande è evaso di nuovo: non si è presentato nella casa lavoro di Alba. Nel 1998 aveva sterminato la famiglia a Cadrezzate; Elia Del Grande è evaso per la seconda volta da una casa lavoro. Chi è il killer della strage dei fornai; Elia Del Grande, chi è il killer della strage dei fornai ora in fuga; Evaso per la seconda volta Elia del Grande, l'autore della strage di Cadrezzate.

Varese, catturato l'evaso Elia Del Grande che sterminò la famiglia: come lo hanno incastrato i CarabinieriÈ stato fermato Elia Del Grande, il cinquantenne condannato per aver sterminato la sua famiglia, uccidendo il padre, la madre e il fratello nel 1998, a Cadrezzate, nel Varesotto . L'uomo si era ... tg.la7.it

Elia Del Grande, catturato l’uomo che aveva sterminato la famiglia: era fuggito a PasquaVerso le 13:30 di oggi i carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno fermato a Varano Borghi, nel Varesotto, Elia Del Grande. L'uomo autore della strage di ... lapresse.it

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