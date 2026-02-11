Mattarella a Cortina l’incontro con Sofia Goggia e la telefonata con Arianna Fontana

Questa mattina il presidente Mattarella è arrivato a Cortina, dove ha incontrato Sofia Goggia. Durante l’incontro le ha fatto i complimenti per la sua carriera e per le medaglie vinte alle Olimpiadi. Ha anche annunciato che seguirà di persona la sua gara di domani. Poi, ha avuto una telefonata con Arianna Fontana, ribadendo l’orgoglio per i risultati della squadra italiana.

(Adnkronos) – “Complimenti. Terza olimpiade, terza medaglia. Domani assisterò alla sua gara, state raccogliendo una grande quantità di medaglie, abbiamo una bella squadra”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando Sofia Goggia. La sciatrice azzurra, che domani mattina gareggerà sulla leggendaria Olimpia delle Tofane di Cortina per puntare a un’altra medaglia nel SuperG, ha già vinto la medaglia di bronzo nella discesa a Cortina. “Occorrerebbe far capire ai tifosi e telespettatori che cosa c’è dietro la vostra preparazione”, ha aggiunto il capo dello Stato oggi a Cortina per seguire alcune gare delle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mattarella a Cortina, l’incontro con Sofia Goggia e la telefonata con Arianna Fontana Approfondimenti su Mattarella Goggia Arianna Fontana, Sofia Goggia e gli altri: la carica lombarda alle Olimpiadi. Ecco i talenti a caccia di medaglie Arianna Fontana, Sofia Goggia e altri talenti lombardi si preparano alle Olimpiadi di Milano Cortina, portando con sé una forte tradizione sportiva. Mattarella chiama Arianna Fontana: "Sei formidabile!". E poi la saluta... con scaramanzia Dopo aver conquistato un’altra medaglia alle Olimpiadi, Arianna Fontana ha ricevuto una telefonata inattesa dal Presidente Sergio Mattarella. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Mattarella Goggia Argomenti discussi: Mattarella ha dichiarato aperti i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026; Milano-Cortina, l'Italia si accende! C'è anche Mattarella, azzurri a caccia di un'Olimpiade da record; Mattarella a Milano-Cortina, il simpatico siparietto sul palco del villaggio olimpico con gli atleti azzurri; Milano-Cortina, l'agenda olimpica di Mattarella: al Villaggio con gli atleti azzurri e la cena del Cio con i capi di Stato. Mattarella a Cortina, l'incontro con Sofia Goggia e la telefonata con Arianna FontanaComplimenti. Terza olimpiade, terza medaglia. Domani assisterò alla sua gara, state raccogliendo una grande quantità di medaglie, abbiamo una bella squadra. Così il presidente della Repubblica, Serg ... adnkronos.com Mattarella incontra Sofia Goggia, mezz’ora di colloquio a CortinaA sorpresa il Capo dello Stato ha incontrato la campionessa bergamasca che giovedì andrà a caccia di un’altra medaglia nel Super G. ecodibergamo.it Sofia Goggia, l'incontro di mezzora con Sergio Mattarella. Domani il Capo di Stato farà il tifo per lei (e le altre azzurre) al SuperG - facebook.com facebook A Cortina Sofia Goggia saluta il Presidente Mattarella x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.