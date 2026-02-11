Questa mattina a Cortina, il Presidente Sergio Mattarella ha incontrato le atlete italiane Sofia Goggia e Arianna Fontana, congratulandosi con loro per le medaglie d’oro vinte nelle discipline dello slittino. La visita del Capo dello Stato ha segnato una giornata importante, celebrando i successi degli sportivi italiani alle Olimpiadi. Mattarella ha parlato di orgoglio e di impegno, sottolineando quanto questi risultati siano motivo di gioia per tutto il Paese.

Una giornata storica con la conquista dei due ori nello slittino si era aperta con l’arrivo del Presidente della Repubblica Mattarella a Cortina. Il Capo dello Stato assisterà domani al SuperG femminile sull’Olympia delle Tofane, gara in cui le azzurre proveranno a regalare una soddisfazione con Goggia, Brignone, Pirovano e Curtoni. Mattarella ha incontrato Sofia Goggia con cui si è complimentato per il bronzo vinto nella discesa libera di domenica scorsa e le ha poi chiesto aggiornamenti sulle condizioni dell’americana Lindsey Vonn sottolineando come: “È stato un gesto di coraggio il suo. Occorrerebbe far capire ai tifosi e telespettatori che cosa c’è dietro la vostra preparazione”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa ha detto il Presidente Sergio Mattarella a Sofia Goggia e Arianna Fontana

Approfondimenti su Sofia Goggia

Il presidente Sergio Mattarella ha incontrato oggi Sofia Goggia, tra battute sull’Atalanta e complimenti per le sue vittorie.

Questa mattina il presidente Mattarella è arrivato a Cortina, dove ha incontrato Sofia Goggia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Sofia Goggia

Argomenti discussi: Cosa ha detto Paolo Petrecca: tutte le gaffe della telecronaca Rai alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina; Olimpiadi: la telecronaca di Petrecca scatena un caso senza precedenti: ma cosa ha detto di grave?; Oltre il Cad: Dassault Systèmes rende SolidWorks una piattaforma di IA al servizio dell'ingegnere. Ecco cosa ha detto il ceo Kumar nel keynote di apertura di 3DExperience World 2026; Tutte le frasi di Andrea Pucci al centro dello scandalo.

Pucci e la rinuncia a Sanremo: cosa è successo e perché ha detto no al FestivalL'attore non immaginava di diventare un caso politico e ha deciso «autonomamente» di dare forfait non ritenendo ci fosse il clima per far ridere ... corriere.it

Caso Pucci a Sanremo, La Russa lo difende e ‘chiama in causa’ Benigni. Cosa ha dettoIl presidente del Senato è tornato a prendere le difese del comico, dopo l'ondata di polemiche e insulti sul web. Ma intanto gli sponsor abbandonano l'ex Colorado. libero.it

Sky tg24. . Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato ad Arianna Fontana, oro nella staffetta mista di short track e atleta italiana più medagliata nella storia delle Olimpiadi invernali. «Complimenti – le ha detto – è stata una gara straordinaria - facebook.com facebook

Il solenne annuncio del Presidente Sergio Mattarella Sono aperti i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 Guarda le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 su #DAZN tramite i canali Eurosport x.com