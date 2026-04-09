Cosa fare a Catania nel weekend | Paolo Calabresi a teatro Dog sport&friends visite guidate

Il fine settimana si avvicina e a Catania sono in programma diversi eventi. Tra spettacoli teatrali, esposizioni e incontri, ci sono occasioni per trascorrere giornate diverse dal solito. Si segnala la presenza di un attore noto in una rappresentazione teatrale, oltre a eventi dedicati agli appassionati di sport e incontri guidati di visita nelle zone della città. Sono diverse le proposte pensate per chi vuole sfruttare il tempo libero.

Sta finalmente per arrivare il weekend successivo alle vacanze pasquali. E per chi non ha esaurito la voglia di andare in giro a divertirsi e ‘prendere aria’ ci sono tanti e diversi eventi in programma.A farla da padrone è sicuramente il teatro con lo spettacolo di Paolo Calabresi ‘Tutti gli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Dog sport&friendsUn evento imperdibile con ingresso libero dedicato ai nostri amici a quattro zampe, realizzato con il patrocinio di CSEN e del Comune di Mascalucia.

Cosa fare nel weekend a Padova: concerti, carnevale, visite guidate e grandi mostreConcerti, teatro, visite guidate, mercatini e appuntamenti enogastronomici animano Padova e provincia da venerdì 20 a domenica 22 febbraio tra...

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Paolo Calabresi si racconta senza filtri: il dolore, il lutto, e quella volta che si finse Nicolas Cage per entrare allo stadio — scatenando una macchina mediatica che nemmeno lui aveva previsto. Ma dietro la goliardata c'è molto di più: un viaggio attraverso l'inga - facebook.com facebook