Darwin day 2026 | una giornata a ingresso libero al museo universitario di Chieti

Il 12 febbraio, il museo universitario di Chieti aprirà le sue porte gratuitamente per celebrare il Darwin day 2026. In quella giornata, si ricorderà il 217esimo compleanno di Charles Darwin, il naturalista che ha rivoluzionato il modo di vedere la natura. Le attività saranno aperte a tutti, con incontri e laboratori dedicati alla vita e alle scoperte di Darwin.

Il prossimo 12 febbraio si celebrerà il Darwin day 2026. Appuntamento al museo universitario di Chieti per una giornata incentrata sul 217esimo "compleanno" del grande naturalista inglese, dai cui studi nacque una nuova e più accurata visione del mondo in cui viviamo. L'evento è organizzato come.🔗 Leggi su Chietitoday.it

