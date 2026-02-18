Superstella la danza contemporanea di Vittorio Pagani all' Hangar Teatri

Vittorio Pagani ha portato “Superstella” all’Hangar Teatri di Trieste sabato 14 marzo alle 20:30. La sua performance si basa su movimenti innovativi e coinvolgenti, che uniscono danza e teatro in modo originale. Il coreografo ha deciso di usare luci e musica dal vivo per creare un’atmosfera immersiva e dinamica. La serata offre un’occasione per scoprire un nuovo linguaggio artistico, all’interno della rassegna dedicata alla danza contemporanea di ricerca Hangartaz. La mostra si inserisce tra le più attese della stagione teatrale triestina.

In scena Vittorio Pagani si domanda come nascono al giorno d'oggi e come si diffondono le opere di danza. Oltre a interrogarsi su come vengono create le opere, si chiede anche se l'atto creativo può ignorare il giudizio esterno. Stare sul palco diventa per lui un momento di ricerca personale e artistica, che oscilla tra caos e ordine, tra ciò che si immagina e ciò che è reale, tra il desiderio di arrivare a qualcosa di completo e il piacere di essere sempre in trasformazione, un ciclo continuo tra rinnovamento e scoperta. Vittorio Pagani è un performer e coreografo originario di Milano. Nel 2018 entra a far parte del Ballet Junior de Genève, dove danza opere di alcuni tra i più influenti coreografi internazionali.