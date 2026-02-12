Les Fleurs | un corpo a corpo tra poesia e danza nel lavoro di Michela Lucenti per Balletto civile

Michela Lucenti porta in scena “Les Fleurs”, uno spettacolo che unisce poesia e danza. Un corpo che si trasforma in parola, un gesto che diventa atto politico. La coreografa e regista utilizza il movimento per comunicare e coinvolgere, creando un lavoro intenso e diretto. Lo spettacolo si distingue per l’energia e la forza espressiva di ogni movimento, che diventano strumenti di comunicazione e protesta.

A Scenario Pubblico sabato 14 febbraio ore 21.00 e domenica 15 febbraio ore 19.00 per la stagione dedicata al tema "Gentilezza" Un corpo che si fa parola, un gesto che diventa atto politico. È l'essenza e l'essenziale di Les Fleurs, spettacolo della compagnia di Balletto Civile con la regia e coreografia della fondatrice Michela Lucenti. Una creazione di grande suggestione che approda a Scenario Pubblico, riconosciuto dal MiC Centro di Rilevante Interesse Nazionale per la Danza, con due rappresentazioni, sabato 14 febbraio alle ore 21.00 e domenica 15 febbraio alle ore 19.00, all'interno della stagione dedicata al tema della "gentilezza", ideata dal direttore artistico Roberto Zappalà.

