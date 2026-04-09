A Roma, dal 10 al 12 aprile, si svolge un congresso dedicato alla chirurgia plastica estetica, con la partecipazione di oltre 600 professionisti associati all’Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica. L’evento si focalizza sulle ultime innovazioni nel settore, con un’attenzione particolare alla sicurezza dei interventi e ai risultati estetici. Durante i tre giorni, vengono presentate nuove tecniche e si discutono le normative in vigore.

Più giovani e belli con l’aiuto del bisturi, ma anche in sicurezza. Gli oltre 600 soci dell’Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica (Aicpe) si riuniscono a Congresso a Roma dal 10 al 12 aprile per fare il punto sulle novità per il settore. “Il nostro Congresso nazionale rappresenta il cuore pulsante della missione di Aicpe: la formazione d’eccellenza” dichiara Roberto Bracaglia, presidente dell’Associazione. “In un settore in costante evoluzione come la chirurgia plastica estetica, l’aggiornamento continuo non è solo un’opportunità di crescita professionale, ma un dovere etico”. Ma gli specialisti di chirurgia plastica parleranno anche di tecniche di rimodellamento corporeo, addominoplastica e chirurgia combinata post-partum, senza dimenticare le novità nella liposuzione ad alta definizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Corpo e volto nuovi in sicurezza: Roma Capitale della chirurgia plastica

Leggi anche: A Roma l’eccellenza della chirurgia plastica, XIII Congresso nazionale Aicpe dal 10 al 12 aprile

Plastica della valvola mitrale con chirurgia robotica: l’innovativo intervento alle Gavazzeni trasmesso in diretta dalla sala operatoriaUn intervento di plastica della valvola mitrale eseguito con chirurgia robotica in Humanitas Gavazzeni è stato tra i momenti centrali di Endotask...

Temi più discussi: Roma, pino secolare condannato all’abbattimento: nidi di uccelli a rischio alla Pisana; Cosa fare gratis a Roma questa settimana; Scary Monsters a Roma: L'Eredità di Bowie Rivive in una Grande Collettiva d'Arte Contemporanea; 170 metri di stile: questo palazzo è uno dei più grandi della città, ma solo in pochi possono visitarlo.

Tra strappi e riformulazioni: Roma capitale inciampa verso la metaUno scontro infuocato tra Pd e maggioranza rende più complicato sbrogliare la matassa della riforma costituzionale che dovrebbe finalmente riconoscere la specificità della Capitale e darle una piena f ... ilfoglio.it

Degrado Roma, i parlamentari eletti e la carta dei nuovi poteri della CapitaleQuesta mattina inizia un percorso determinante quanto insidioso per il futuro di Roma, si riunirà l’Osservatorio Parlamentare per Roma composto da tutti i parlamentari romani e da tutti i Presidenti ... affaritaliani.it

dai Carabinieri alla Polizia Locale di Roma Capitale, un'intensa stagione di controlli restituisce il quadro di una sicurezza urbana sotto pressione: arresti, denunce, sequestri e operazioni straordinarie tra la capitale e i comuni della provincia - facebook.com facebook

Roma (@Roma) / Posts / X x.com