Calcio Copparo 2015 travolge il Real Fusignano | vetta blindata

La squadra di Copparo 2015 ha schiacciato il Real Fusignano con un netto 6-1 nella partita di casa. I rossoblu hanno dominato dall’inizio alla fine, regalando spettacolo ai tifosi e mantenendo salda la vetta della classifica. La gara si è chiusa senza grosse sorprese, con i padroni di casa che hanno dimostrato tutta la loro forza.

I rossoblu vincono 6 a 1, dominando e ancora una volta divertendo il pubblico nella gara interna col Real Fusignano, spazzato via da sei reti. Insieme alla doppietta di Cazzadore, si mettono in luce i goal di Laurenti e Borges nel primo tempo, seguite nella ripresa dall'autorete di Graziani e dal pallonetto di Franceschini. La terza vittoria consecutiva dall'avvio del ritorno consolida il gruppo nella posizione di testa, riducendo a dodici le partite al termine della stagione regolare. Copparo deve rinunciare ai due centrali difensivi Franceschini e Scaramelli, entrambi acciaccati, arretrando Masiero dalla mediana e inserendo in regia Veronese per la conseguente assenza di Roselli ancora fermo ai box.

