L’incontro con i big della montagna e la storia dei Giochi invernali Il conto alla rovescia entra nel vivo
L’attesa dei Giochi invernali si avvicina, con Monza protagonista di una serie di iniziative dedicate alla montagna e alla storia olimpica. Attraverso il percorso ‘Aspettando la fiaccola’, la città coinvolge sport, cultura e formazione, preparando il pubblico al grande evento del 4 febbraio. Un’occasione per avvicinare la comunità agli aspetti più significativi dei Giochi e vivere il countdown con consapevolezza e partecipazione.
In attesa della fiamma olimpica, Monza non resta a guardare. La città vive da settimane la rassegna ’Aspettando la fiaccola’, un percorso diffuso che intreccia sport, cultura e formazione e che accompagna il conto alla rovescia verso il 4 febbraio. Il cammino è iniziato a dicembre. Al teatro Binario 7 sono saliti sul palco Deborah Compagnoni (nella foto), la sciatrice italiana più vincente di sempre alle Olimpiadi, e Michele Boscacci, riferimento assoluto dello scialpinismo mondiale. Nel frattempo, lo sport ha preso forma anche fuori dai luoghi canonici, con le esibizioni delle associazioni cittadine sulla pista di pattinaggio di largo IV Novembre e la presenza delle mascotte Tina e Milo ai mercatini di Natale e allo stadio il giorno dell’Immacolata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Milano Cortina 2026 prende forma: online il calendario aggiornato dei Giochi, il conto alla rovescia è iniziato
Leggi anche: Infortunio Cabal, è iniziato il conto alla rovescia per il colombiano: nel mirino c’è quel big match. Ecco quando potrebbe rientrare
Incontro in Regione sul 'Tubone'. Il Comune di Colle va in pressing: "Bisogna rivedere tutto il progetto" - L’intenzione del Comune di Colle di Val d’Elsa è di superare il progetto nel rispetto dell’ambiente e delle esigenze della comunità locale. msn.com
Il Baby Snow Park di Brusson non è solo divertimento: è il primo incontro con la montagna invernale Qui i bambini imparano a muoversi sulla neve in modo naturale, giocando e sperimentando! Un’esperienza semplice ma preziosa, che spesso diventa il p - facebook.com facebook
“Buzzati e la neve”: a Villa Buzzati un incontro tra arte, montagna e memoria x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.