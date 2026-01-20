L’incontro con i big della montagna e la storia dei Giochi invernali Il conto alla rovescia entra nel vivo

L’attesa dei Giochi invernali si avvicina, con Monza protagonista di una serie di iniziative dedicate alla montagna e alla storia olimpica. Attraverso il percorso ‘Aspettando la fiaccola’, la città coinvolge sport, cultura e formazione, preparando il pubblico al grande evento del 4 febbraio. Un’occasione per avvicinare la comunità agli aspetti più significativi dei Giochi e vivere il countdown con consapevolezza e partecipazione.

In attesa della fiamma olimpica, Monza non resta a guardare. La città vive da settimane la rassegna ’Aspettando la fiaccola’, un percorso diffuso che intreccia sport, cultura e formazione e che accompagna il conto alla rovescia verso il 4 febbraio. Il cammino è iniziato a dicembre. Al teatro Binario 7 sono saliti sul palco Deborah Compagnoni (nella foto), la sciatrice italiana più vincente di sempre alle Olimpiadi, e Michele Boscacci, riferimento assoluto dello scialpinismo mondiale. Nel frattempo, lo sport ha preso forma anche fuori dai luoghi canonici, con le esibizioni delle associazioni cittadine sulla pista di pattinaggio di largo IV Novembre e la presenza delle mascotte Tina e Milo ai mercatini di Natale e allo stadio il giorno dell’Immacolata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

