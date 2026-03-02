La coppa del Sei Nazioni è stata distrutta in un incidente d’auto avvenuto due settimane fa, rendendo impossibile il suo recupero o riparazione. La notizia è stata resa nota oggi, senza che siano stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente. Un nuovo trofeo sarà creato e presentato nel 2027.

La coppa del Sei Nazioni è andata distrutta oltre ogni limite di possibilità di essere riparata. La comunicazione è arrivata oggi, e la ragione sta in un incidente stradale occorso due settimane fa. Ad annunciarlo la stessa organizzazione dell’annuale torneo, che ha spiegato come non ci sia possibilità di riparare la coppa. I fatti: due settimane fa, nel trasporto da Limerick a Dublino della coppa, si è avuto un incidente stradale che ha provocato un incendio. Nessuno è rimasto ferito, ma il danneggiamento dell’oggetto è tale che anche i produttori della coppa stessa hanno chiarito l’impossibilità di effettuare anche un restauro. Dagli incontri della quarta giornata, così, a sostituire il trofeo originale ci sarà una copia esatta di quanto creato nel 2015 con un’altezza di 75 centimetri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby: distrutta in un incidente d’auto la coppa del Sei Nazioni. Nuovo trofeo nel 2027

Bruciata la coppa del Sei Nazioni in un incidente d’auto: il trofeo più prestigioso del rugby è danneggiato per sempreIl trofeo del Sei Nazioni è stato danneggiato per sempre in un incidente avvenuto durante il trasporto verso Dublino.

L'incidente d'auto, le fiamme: distrutta per sempre la coppa del Sei NazioniUn incidente d’auto che ha coinvolto il veicolo che trasportava la coppa del Sei Nazioni ha causato un incendio nel quale il trofeo è stato...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sei Nazioni.

Sei Nazioni, coppa distrutta dalle fiamme dopo un incidente. Tra un anno il nuovo trofeoLeggi su Sky Sport l'articolo Sei Nazioni, coppa distrutta dalle fiamme dopo un incidente. Tra un anno il nuovo trofeo ... sport.sky.it

Rugby: distrutta in un incidente d’auto la coppa del Sei Nazioni. Nuovo trofeo nel 2027La coppa del Sei Nazioni è andata distrutta oltre ogni limite di possibilità di essere riparata. La comunicazione è arrivata oggi, e la ragione sta in un ... oasport.it