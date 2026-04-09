Il team statunitense parteciperà alla Coppa America 2027, che si terrà a Napoli. La presenza degli americani aggiunge un nuovo elemento alla competizione in fase di preparazione. La manifestazione si svolgerà nel porto partenopeo, con le barche in acqua già da alcuni mesi. La partecipazione di squadre provenienti da diversi paesi rende questa edizione particolarmente attesa dagli appassionati.

Napoli, 9 aprile 2026 – Gli Stati Uniti tornano in acqua per la Coppa America. Quella che sembrava destinata ad essere una sfida alla Vecchia Brocca orfana di un’imbarcazione a stelle e strisce, si arricchisce invece di un’altra partecipante: al via della 38^ America’s Cup che si svolgerà nell’estate del 2027 a Napoli ci saranno anche gli americani, in particolare ARC, American Racing Challenger Team USA, che si è iscritta in extremis alla competizione depositandola prima della scadenza dei “Late Challenges” prevista per il 31 marzo. A sostenere la nuova sfida statunitense lanciata da un gruppo guidato dall’imprenditore originario della Repubblica Ceca, Karel Komarek ci sarà il Challenging Yacht Club Sail Newport (Rhode Island). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Coppa America 2027, anche gli americani in acqua a Napoli: il nuovo team

Coppa America 2027, gli Usa fanno retromarcia all'ultimo. Anche loro a Napoli per sfidare New ZealandSaranno cinque i consorzi sfidanti di New Zealand per la Coppa America 2027, per la prima volta in Italia, a Napoli.

America’s Cup 2027 a Napoli, quali team parteciperannoAlla 38esima edizione parteciperanno sicuramente cinque team, tra cui i defender di New Zealand e l’italiana Luna Rossa.

America’s Cup a Napoli: Ernesto Bertarelli (Tudor Team Alinghi)

Temi più discussi: Coppa America 2027, gli Usa fanno retromarcia all'ultimo. Anche loro a Napoli per sfidare New Zealand; America's Cup 2027, confermata la partecipazione degli Usa: arriva l'ARC Team; Coppa a Napoli 2027, c'è la sfida USA! American Racing per Yacht Club Sail Newport con Ken Read - Saily; Coppa America 2027: tutte le barche iscritte. Stesse nazioni del 2024, ma molto è cambiato.

Coppa America 2027, anche gli americani in acqua a Napoli: il nuovo teamArriva in extremis l'iscrizione di American Racing Challenger Team USA che raccoglie il testimone di American Magic. Il progetto è sostenuto dallo Yacht Club Sail Newport. Intanto è conto alla rovesci ... sport.quotidiano.net

Coppa America 2027: tutte le barche iscritte. Stesse nazioni del 2024, ma molto è cambiatoIn attesa di ulteriori iscrizioni last minute (dovrebbe aggiungersi anche un team australiano) sono diventate 6 le formazioni che prenderanno parte alla ... oasport.it

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Nell'ultimo approfondimento dedicato alla Coppa America vi avevamo raccontato dei rumors che riguardavano eventuali nuove sfide per l'edizione di Napoli 2027, ventilando l'ipotesi che una nuova americana potesse arrivare da Newport. Ci avevamo visto lu - facebook.com facebook