L'America’s Cup 2027 si terrà a Napoli, segnando per la prima volta in Italia questa prestigiosa competizione di vela. La 38ª edizione coinvolgerà alcuni dei team più importanti del settore, pronti a sfidarsi in un evento che promette grande spettacolo. In questa occasione, si attendono le partecipazioni di squadre internazionali di rilievo, confermando l’importanza di questa competizione nel panorama velico globale.

Inizia il conto alla rovescia per l’ America’s Cup 2027, 38esima edizione della massima competizione di vela al mondo, che per la prima volta si svolgerà in Italia. I maestri del mare si sfideranno infatti a partire dal 10 luglio nelle acque di Napoli: antipasto in programma invece a Cagliari già quest’anno, dal 21 al 24 maggio 2026, con le Regate Preliminari. La nuova edizione del torneo rappresenta anche una cesura con il passato grazie all’inserimento di importanti novità, tra cui l’organizzazione non più in mano al solo Defender, ossia il campione in carica, ma condivisa da cinque team che si divideranno onori e oneri del torneo e che sono, per ora, i soli iscritti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - America’s Cup 2027 a Napoli, quali team parteciperanno

America’s Cup 2027, Sirena: “Napoli sarà unica per Luna Rossa”Il CEO di Luna Rossa esprime ottimismo sulla possibilità di disputare l’America’s Cup 2027 a Napoli, considerandola una location ideale.

America's Cup a Napoli, la cerimonia di presentazione: «Cinque team in gara»A Napoli si è tenuta la cerimonia di presentazione della 38ª America's Cup, uno degli eventi più prestigiosi nel mondo della vela.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

AMERICA’S CUP 2027 A NAPOLI

Argomenti discussi: America's Cup, la Road to Naples partirà da Cagliari con la prima regata preliminare. Nepi Molineris: Da qui il via ad un percorso che promuove sport e territori; Presentazione ufficiale della Coppa America a Napoli; L'America's Cup di Napoli comincia in Sardegna...; America’s Cup, tutto pronto per la presentazione ufficiale: così inizia la sfida dei 5 team.

America’s Cup a Napoli, la prima regata il 10 luglio 2027L’annuncio durante la presentazione della America’s Cup: la prima regata ci sarà il 10 luglio 2027. fanpage.it

America's Cup 2027 a Napoli, il via il 10 luglio: preliminari a Cagliari, Bagnoli diventerà «il giardino della città»Le regate preliminari a Cagliari (maggio) e Napoli (fine giugno), il primo match ufficiale della 38ª America's Cup dal 10 luglio 2027, nel Golfo di questa città che si annuncia come uno stadio di calc ... msn.com

America’s Cup 38: Cagliari avvia la corsa verso Napoli 2027 - La Sardegna apre ufficialmente la Louis Vuitton 38ª America's Cup ospitando la prima regata preliminare nel Golfo degli Angeli, antistante Cagliari, dal 21 al 24 maggio 2026 ---- https://www.italiav - facebook.com facebook