Le American Racing Challenger, inizialmente escluse dalla Coppa America 2027, hanno cambiato decisione e parteciperanno alle regate che si terranno nel golfo di Napoli. La squadra, proveniente dagli Stati Uniti, sarà presente per sfidare la squadra della Nuova Zelanda. La loro partecipazione è stata annunciata dopo aver comunicato in precedenza la fuoriuscita dall'evento. La regata si svolgerà nel contesto delle competizioni programmate in Italia.

Saranno cinque i consorzi sfidanti di New Zealand per la Coppa America 2027, per la prima volta in Italia, a Napoli. A ottobre 2025 gli americani avevano annunciato che non avrebbero preso parte alla più antica competizione sportiva internazionale ma oggi, a tempo ormai scaduto, è arrivato il colpo di scena: American Racing Challenger Team Usa sarà al via della 38ª edizione e come skipper ci sarà Ken Read, tra i velisti più affermati al mondo. Gli Stati Uniti occupano un posto unico nella storia dell’America’s Cup: vincitori della prima edizione nel 1851, hanno difeso il trofeo per 132 anni consecutivi stabilendo la più lunga striscia vincente nella storia dello sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Coppa America 2027, gli Usa fanno retromarcia all'ultimo. Anche loro a Napoli per sfidare New Zealand

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Coppa America 2027, gli Usa fanno retromarcia all'ultimo. Anche loro a Napoli per sfidare New ZealandDopo aver annunciato che non avrebbero preso parte alle regate, American Racing Challenger ha deciso che gareggerà nelle acque del golfo partenopeo. Lo skipper sarà Ken Read ... gazzetta.it

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Non si ferma la macchina della Coppa America ed è già tempo di bilancio: la colmata a mare, la messa in sicurezza del sito che sarà la base operativa dei team, è stata messa in sicurezza per l’80%, cioè il famoso capping” è stato installato in allineamento co - facebook.com facebook