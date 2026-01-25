Controlli interforze nel weekend | sanzioni per i parcheggiatori abusivi e gli automobilisti non in regola

Durante il fine settimana, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli mirati nel centro storico, concentrandosi sui parcheggiatori abusivi e sugli automobilisti in violazione delle norme. L’obiettivo è garantire la sicurezza e il rispetto delle regole, assicurando un ambiente più ordinato e sicuro per cittadini e visitatori. Le sanzioni applicate riflettono l’impegno delle autorità nel mantenere la legalità e la tranquillità durante il periodo di maggiore afflusso.

Come ogni fine settimana, anche questo weekend è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze per garantire il sereno svolgimento della movida nel centro storico. Sono stati realizzati presidi e posti di controllo in piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via.

