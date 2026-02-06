Contrasto alla povertà sanitaria | presentati i risultati del progetto Equità nella salute

Questa mattina a Lecce sono stati presentati i risultati del progetto “Equità nella salute”. L’obiettivo è garantire a chi si trova in condizioni di povertà di avere accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari. Sono stati illustrati i progressi fatti, con un bilancio delle attività svolte e dei servizi attivati. La rete territoriale si è rafforzata, cercando di raggiungere più persone in difficoltà e migliorare la loro assistenza.

LECCE - Un bilancio di attività, servizi attivati e una rete territoriale sempre più strutturata per garantire l'accesso ai servizi sanitari e socio sanitari alle persone in condizioni di vulnerabilità socioeconomica attraverso il progetto Pnes (Programma nazionale “Equità nella salute” 2021-2027.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Lecce Equità Contrasto alla povertà energetica in 300 alloggi pubblici, nuova fase del progetto del Comune Contrasto alla povertà educativa: presentato il progetto C.a.o.s Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Lecce Equità Argomenti discussi: Contrasto alla povertà sanitaria: mozione di Fratelli d'Italia per rafforzare la rete territoriale cremonese; Giornate di Raccolta del Farmaco 2026: a Rivoli una settimana di solidarietà per il diritto alla salute; Fondazione Caritas diocesana e Asl Lecce: patto sul Piano nazionale di equità nella salute; Banco Farmaceutico Torino ha inaugurato la nuova sede a Rivoli: un'alleanza e una rete contro la povertà sanitaria. Contrasto alla povertà sanitaria: presentati i risultati del progetto Equità nella saluteUn bilancio delle attività e dei servizi attivati per una rete territoriale che garantisca l’accesso alle persone in condizioni di vulnerabilità socioeconomica ... lecceprima.it Contrasto alla Povertà Sanitaria nel Salento, illustrati i risultati del Progetto PNESNel corso dell'incontro, inoltre, sono stati illustrati il modello organizzativo adottato e le prospettive future del progetto ... leccenews24.it Entra nel vivo la fase operativa del progetto “Sport Opportunità” per l’annualità 2025/2026. La misura si inserisce nel quadro delle politiche di sostegno al reddito e contrasto alla povertà educativa Manuela Tursini facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.