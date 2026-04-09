Matteo Renzi ha trascorso recentemente una serata con il presidente francese, in seguito a incontri con l’imprenditore greco, noto per aver acquisito una testata giornalistica italiana. Dopo aver condiviso un pranzo con il nuovo editore di un quotidiano nazionale, il politico si è seduto a tavola con il leader francese. La serie di incontri pubblici e privati continua a suscitare attenzione sui rapporti tra le personalità coinvolte.

Allora ditelo che è un format. Dopo il pranzo con il nuovo editore di Repubblica, l’imprenditore greco Theo Kyriakou, Matteo Renzi non si stanca di attovagliarsi con gente importante. E ora il livello dell’asticella si alza, eccome. A Roma gira voce, insistente e accreditata, che nella serata di giovedì 9 aprile, all’ Orient Express La Minerva, dove c’è il ristorante Gigi Rigolatto, il senatore di Rignano avrà a cena nientepopodimenoche. il presidente della Repubblica di Francia, Emmanuel Macron. Tra le mete previste dal tour romano del capo di Stato francese, che è nella Capitale per un incontro privato con papa Leone venerdì in Vaticano, c’è anche la Comunità di Sant’Egidio, per dialogare con Andrea Riccardi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Continua la saga di Renzi a tavola: dopo Kyriakou, va a cena addirittura con Macron

L’agenda romana di Renzi e il patron di Repubblica KyriakouChe ci faceva Matteo Renzi a pranzo con il nuovo editore di Repubblica, l’imprenditore greco Theo Kyriakou, e Mirja Cartia d’Asero, fresca ad del...

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L’ #Iran: fine della tregua se Israele continua ad attaccare il #Libano Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana Tasnim x.com