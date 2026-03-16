Cena con delitto | Knives Out | stasera in tv il primo capitolo della saga con Daniel Craig detective Benoit Blanc La trama e il super cast

Stasera in tv viene trasmesso il primo film della saga con il detective Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig. Il film, intitolato Cena con delitto, è stato diretto da Rian Johnson e fa parte di una serie di gialli molto apprezzati. La pellicola, che ha riscosso successo tra gli appassionati del genere, è prevista per il 16 marzo e rappresenta un’opportunità per vedere o rivedere questa produzione.

Lunedì 16 marzo, per tutti gli amanti dei gialli, è da vedere (o da rivedere) in tv Cena con delitto – Knives Out di Rian Johnson, primo film della saga con protagonista il detective Benoit Blanc. Un imperdibile Daniel Craig che smessi i panni di 007 indossa il cappotto da investigatore privato. Accompagnato da un grande cast: da Christopher Plummer (scomparso nel 2021) a Chris Evans, da Ana de Armas a Jamie Lee Curtis. Appuntamento stasera in tv alle 21.30 su Rai 2. Dopo il grande successo di Cena con delitto – Knives Out – il film uscito al cinema nel 2019 ha incassato oltre 310 milioni di dollari a fronte di un budget di 40 – Netflix ha acquisito i diritti esclusivi dei successivi: nel 2022 è arrivato Glass Onion: Knives Out e nel 2025 Wake Up Dead Man: Knives Out. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Cena con delitto: Knives Out: stasera in tv il primo capitolo della saga con Daniel Craig detective Benoit Blanc. La trama e il super cast Articoli correlati One Life, il film con Anthony Hopkins stasera in tv: trama, storia vera e castIl lungometraggio narra la reale vicenda di un uomo britannico che, poco prima della Seconda Guerra Mondiale, salvò 669 bambini dai nazisti Anthony... Gloria - Il ritorno, il film con Sabrina Ferilli stasera in tv: trama e castDopo il successo della miniserie di due anni fa, oggi, martedì 3 marzo 2026 in prima serata su Rai 1, arriva "Gloria - Il ritorno", il tv movie che... Contenuti utili per approfondire Cena con delitto Knives Out stasera in... Temi più discussi: Cena con Delitto - Knives Out di Rian Johnson; Cena con delitto Knives Out: il film giallo con Daniel Craig che riporta in vita il piacere del grande mistero; Svelati i rischi (terribili) dell'uso del cellulare: cosa è emerso; Programmi TV 16 marzo 2026: cosa vedere stasera. Misteri su Rai 2 con Cena con delitto – Knives Out: la trama del filmCena con delitto - Knives Out, film di culto firmato da Rian Johnson, stasera su Rai 2 disponibile anche in lingua originale: la trama. corrierenazionale.it Stasera in TV, Knives Out - cena con delitto: perché il film ha rivoluzionato le regole del gialloCena con delitto, il film che ha rivoluzionato il genere giallo. Analisi del capolavoro di Rian Johnson con Daniel Craig e Ana de Armas. msn.com Velocissima Anticipazione per la Prima Serata di Domani. Perfetti sconosciuti • 21:00 [34] Pulp Fiction • 21:10 [20] Paura d'amare (Frankie & Johnny) • 21:23 [30] Cena con delitto: Knives Out • 21:30 [2] - facebook.com facebook