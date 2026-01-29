Futuro Nazionale di Vannacci agita la Lega | Voglio il 20% Verso un faccia a faccia con Salvini Fontana attacca | Il generale è un’anomalia

Il generale Vannacci, con il suo movimento “Futuro Nazionale”, ha annunciato di voler raggiungere il 20% alle prossime elezioni. La Lega non sta a guardare e si prepara a un confronto diretto con Matteo Salvini. Intanto, il governatore Fontana critica il generale, definendolo un’“anomalia”. La situazione si fa calda, e le tensioni tra i partiti aumentano.

“Futuro Nazionale”, simbolo depositato da Roberto Vannacci – per molti il primo passo verso la costituzione di una nuova forza politica più a destra – continua ad agitare in questi giorni la Lega. Il simbolo è apparso sui social ed è composto da un cerchio blu, con in alto la scritta bianca Futuro Nazionale e in basso Vannacci in giallo, accompagnate dall’ala tricolore. Sullo sfondo la bandiera italiana. Tutto in stile littorio. Un logo che ha scosso la Lega e adesso c’è attesa per il chiarimento tra il segretario, Matteo Salvini – che sta gestendo la vicenda in prima persona – e il suo vice ed europarlamentare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

