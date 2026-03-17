Meloni a sorpresa nel podcast da Fedez Il rapper | Schlein e Conte? Li avevo invitati mi hanno ignorato

La presidente del Consiglio ha partecipato a una puntata di Pulp Podcast condotta da Fedez e Mr. Marra. Durante l'intervista, il rapper ha detto di aver invitato Schlein e Conte senza ricevere risposta. La conversazione si è svolta in un contesto informale e senza annunci ufficiali, suscitando attenzione sui social e tra il pubblico.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è ospite di Fedez e Mr. Marra in una puntata speciale di Pulp Podcast. G irata in via eccezionale a Roma e disponibile da giovedì 19 marzo alle 13:00. La premier affronta alcuni dei temi più rilevanti dell’attualità politica e internazionale: il referendum sulla riforma della giustizia; il conflitto in Medio Oriente e il rapporto tra Europa e Stati Uniti all’interno dell’attuale sistema internazionale. Un’intervista scoppiettante alla quale, invece si sono sottratti Conte e Schlein. Il rapper sul proprio profilo Instagram pubblica un estratto video con alcune domande poste nel corso della chiacchierata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni a sorpresa nel podcast da Fedez. Il rapper: “Schlein e Conte? Li avevo invitati, mi hanno ignorato” Articoli correlati Leggi anche: Fedez intervista Meloni a Pulp Podcast: “Schlein e Conte invitati ma ci hanno ignorato” Leggi anche: Meloni da Fedez a spiegare le ragioni del Sì. Schlein e Conte non vanno Contenuti utili per approfondire Meloni a sorpresa nel podcast da Fedez... Temi più discussi: Uno scarto nel rapporto con gli Usa: così Meloni segna la terza via europea; Sorpresa a Tivoli, la premier Meloni al campionato di danza della figlia; Referendum: anche se vincesse il no, il governo andrà avanti, dice Meloni. Questa sì che è una sorpresa!; La tua 'Per sempre sì' è un regalo per il referendum: la telefonata a sorpresa di Giorgia Meloni a Sal Da Vinci. Meloni senza parole, a sorpresa un uomo sale sul palco e le consegna un libroMomento imbarazzante durante l’evento per il Sì al referendum organizzato da Fratelli d’Italia al Teatro Parenti di Milano. Mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni stava salutando il pubblic ... affaritaliani.it Chi è Orazio Musumeci, l’uomo che ha sorpreso Meloni consegnandole il suo libro sul palco del ParentiSiciliano residente a Pavia, nel 2013 si propose come candidato al Quirinale. Autore del volume Il tredicesimo presidente, ha eluso la sicurezza durante l’evento di Fratelli d’Italia a Milano. Alla ... affaritaliani.it Ci avete fatto caso Fratelli di Italia sta tenendo la simpaticissima Santanchè lontana dalla campagna elettorale. La ministra del Turismo non era presente al comizio di Meloni al teatro Franco Parenti, nonostante l'organizzatore fosse Ignazio La Russa. Niente - facebook.com facebook La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è ospite di una puntata speciale di Pulp Podcast, girata in via eccezionale a Roma e disponibile da giovedì 19 marzo alle 13:00, in cui affronta alcuni dei temi più rilevanti dell'attualità politica e internazionale: il refere x.com