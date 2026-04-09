Conte a Meloni noi pronti alla sfida progressistaabbiamo più proposte condivise

Il leader di un partito di opposizione ha dichiarato che il suo gruppo è pronto a sostenere una sfida progressista, sottolineando di avere più proposte condivise rispetto all'attuale governo. Ha inoltre criticato le affermazioni della premier, affermando che la realtà descritta da quest’ultima è mitologica e che i referendum non si sono svolti a Palazzo Chigi. La dichiarazione si concentra sulle differenze tra le posizioni politiche e sulla percezione delle azioni future.

"Lei racconta una realtà mitologica, la sveglia referendaria non è suonata a Palazzo Chigi. Lei dice ancora 'faremo' ma ha un grande futuro alle spalle. Ha citato grandi numeri, ma non due numeretti: quattro anni, zero riforme. Ha detto ci metto la faccia, ma se non ci mette competenza e capacità l'Italia rimane in braghe di tela". Lo ha detto il leader 5S Giuseppe Conte rivolgendosi alla premier Meloni in Aula alla Camera. "Ci ha sfidato più volte, ma sappia che qui abbiamo più proposte condivise", ha aggiunto. "Gli italiani le hanno dato la sveglia. Noi siamo pronti per la sfida progressista e la manderemo a casa", ha concluso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Conte a Meloni, noi pronti alla sfida progressista,abbiamo più proposte condivise

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