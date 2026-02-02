Sicurezza Conte | se Meloni vuole ascoltarci davvero noi siamo pronti

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, lancia un messaggio diretto al governo di Giorgia Meloni. In un intervento pubblico, chiede se davvero ci sia la volontà di ascoltare le sue proposte e di agire con serietà, senza usare episodi isolati per fini politici. Conte si dice pronto a collaborare, ma vuole vedere segnali concreti di cambiamento.

Roma, 2 feb. (askanews) – “Il Governo adesso vuole davvero ascoltare le nostre proposte? È davvero disponibile a fare le cose con serietà e responsabilità senza approfittare del singolo episodio per tattiche strumentali? Se sì, noi ci stiamo e siamo disponibili a verificarlo”. Così, in un post su Facebook, il presidente M5S Giuseppe Conte, dopo la proposta del governo Meloni di firmare una risoluzione unitaria dopo i fatti di Torino. Questi i paletti di Conte: “Siamo pronti a condividere subito una risoluzione che impegni il governo a dare le risposte che fin qui non ci sono state, a partire da maggiori investimenti per sopperire alle carenze di organico nelle forze dell’ordine e più fondi per rendere sicure le nostre città.🔗 Leggi su Ildenaro.it

