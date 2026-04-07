Le prossime elezioni politiche nazionali sono previste per il 2027, con una sfida già in atto tra i principali schieramenti politici. Le compagini si preparano a confrontarsi in vista di questa scadenza, che si avvicina rapidamente nel calendario politico. La competizione tra i due principali candidati si fa sempre più intensa, mentre le forze politiche si muovono per rafforzare le proprie posizioni in vista delle consultazioni.

Bando alle ciance: la sfida in vista delle elezioni politiche nazionali che cadranno (salvo colpi di scena anticipati) nel 2027 è già cominciata e, come in ogni agonismo che si rispetti, non c’è spazio per i secondi. Il duello- è cosa ovvia - sarà ancora una volta tra il centrodestra e il centrosinistra (se da campo largo o da campo stretto è ancora da vedere). Quanto ai candidati premier, nel centrodestra il nome è quello di Giorgia Meloni, attuale presidente del Consiglio in carica e leader di Fratelli d’Italia. E nel centrosinistra? Mentre nella migliore tradizione del progressismo italiano, dopo la vittoria del no (sostenuto dal... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - È sempre più Meloni-Conte la sfida in vista delle Politiche del 2027

Voto a 16 anni, + Europa lancia campagna per modificare l’articolo 48 della Costituzione. Obiettivo: estendere il diritto elettorale in vista delle politiche 2027Riccardo Magi ha presentato alla Camera una campagna-appello per estendere il diritto di voto ai sedicenni.

Referendum, la vittoria del No: prima battuta d'arresto di Meloni, lo spartiacque del centrosinistra verso le politiche 2027. L'analisi del votoPunto primo, banale: vince il No, quindi vince tutto quel mondo che si oppone a Meloni e al centrodestra.

Temi più discussi: Meloni aveva avvisato Piantedosi, Salvini punta il Viminale: Se c’è il rimpasto è mio; Io sono Giuseppi Meloni prepara il rilancio, Conte scrive il manifesto, e Schlein non sa cosa fare; Sondaggi politici, il campo largo lancia la sfida a Meloni: Conte e Salis hanno più possibilità di batterla di Schlein; La Repubblica delle mutande: gli scandali del governo Meloni.

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Cosa lega Conte e Tremonti? Chiedere a MeloniNella pazza estate politica italiana ci sono due romanzi d'appendice che consentono di mettere a fuoco alcune gustose fragilità nelle coalizioni: un ex premier che si agita per sopravvivere, un ex min ... ilfoglio.it

Fuori i secondi. La sfida è sempre più #Meloni- #Conte Medio Oriente meno ostaggio dell’ #Iran. Ecco la strategia di #Usa e #Israele Scatta l’allarme #carburante in sei aeroporti italiani La prima pagina Siamo in edicola #7aprile #buongiornoatut x.com

Quarta Repubblica. . "Andare a ripescare le giravolte di Conte per mettere una toppa alla situazione disperata della Meloni, bah. Giorgia Meloni paga per un rapporto buono con Trump che ha scatenato conflitti nel mondo." #Cappellini #quartarepubblica - facebook.com facebook