Conte a Meloni | La sua subalternità a Trump è ignobile – Il video

Durante un intervento pubblico, un esponente politico ha commentato la relazione tra il presidente del Consiglio e l'ex presidente degli Stati Uniti, accusando quest’ultimo di essere influenzato da collaboratori poco coraggiosi. La discussione si è concentrata sulla subalternità percepita della leader di un partito a un ex presidente statunitense, con riferimenti anche alle dichiarazioni di un ministro sulla figura di Trump. Un video dell’evento è stato diffuso online.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Lei ha giurato sulla Costituzione. Crosetto ha detto una cosa giusta per una volta: ha detto che il problema di Trump è che è circondato da collaboratori non coraggiosi. Nessuno riesce o osa contraddire il capo. È ancora più grave quando non viene contraddetto il capo da una leader di un paese del G7. La sua subalternità è ignobile. Lei sta contribuendo, attenzione, a distruggere il diritto internazionale.", così il presidente del Movimento 5 Stelle intervenuto in Aula alla Camera dopo l'informativa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull'azione del Governo. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Trump, Schlein: “L’Italia pagherà a caro prezzo la subalternità di Meloni”GENOVA – “Ho già detto a Bruxelles che questa subalternità a Trump la paga a caro prezzo il nostro Paese in termini di credibilità.

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Temi più discussi: Giuseppe Conte contro Giorgia Meloni: Dopo aver appoggiato Trump in tutte le salse è chiaro che oggi è in difficoltà; Conte a Meloni, basta vittimismo, chiarisca rapporti del clan Senese con FdI; Claudia Conte e il dj delle sorelle Meloni: cartoline dalla destra del merito; Io sono Giuseppi Meloni prepara il rilancio, Conte scrive il manifesto, e Schlein non sa cosa fare.

Schlein e Conte accettano la sfida: noi pronti a governare, dalla premier solo menzogneMeloni lancia il guanto di sfida, Schlein e Conte lo raccolgono al volo. La segretaria del Pd e il leader del Movimento cinque stelle sono tra i primi a intervenire in replica all’informativa della pr ... avvenire.it

La sfida di Schlein a Meloni nel faccia a faccia in Aula. Conte: Premier racconta realtà mitologicaMeloni lei racconta una realtà mitologica. Io credo che la sveglia referendaria non abbia suonato a palazzo Chigi, attacca poi il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo in ... adnkronos.com

#Meloni ha attaccato le opposizioni, preso in giro Schlein e Conte, fatto la vittima sulle questioni di mafia. Ha rivendicato risultati che non ci sono. Ha sfidato le opposizioni, ma dovrebbe sfidare se stessa e il governo che hanno fallito su tutta la linea 2/2 x.com

Da Maldini, a Conte fino a Baggio! Trevisani fa il punto della situazione sulla Nazionale! Chi è il più adatto secondo voi a prendere le redini del calcio azzurro - facebook.com facebook