TrumpSchlein | Italia pagherà a caro prezzo subalternità Meloni

L'attenzione sulla relazione tra Italia e gli Stati Uniti si intensifica con le recenti dichiarazioni di Schlein e le critiche a Trump e alla leadership italiana. Si discute di come la posizione del nostro Paese possa influire sulla credibilità internazionale e sulle scelte politiche future. È importante analizzare i risvolti di queste dinamiche e il loro impatto sulla reputazione dell’Italia nel contesto globale.

Genova, 23 gen. (askanews) – “Ho già detto ieri a Bruxelles che questa subalternità a Trump la paga a caro prezzo il nostro Paese in termini di credibilità. Ci sta portando fuori asse, ci sta portando in una direzione per la prima volta diversa dagli altri Paesi europei, anche sul non essere riuscito a dire questo governo cinque semplici parole, che la Groenlandia non si tocca, che l’integrità territoriale di uno Stato europeo e membro della Nato non è in vendita”. Lo ha detto questa sera a Genova la segretaria del Pd Elly Schlein, commentando, a margine del convegno “Democrazia alla prova”, l’auspicio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che venga conferito al presidente degli Stati Uniti il Nobel per la pace.🔗 Leggi su Ildenaro.it Schlein contro Meloni: “Vuole dare il Nobel per la pace a Trump, l’Italia pagherà caro la dipendenza dagli Usa”Il dibattito tra Schlein e Meloni si focalizza sulle dichiarazioni della premier riguardo a un possibile Nobel per la pace a Donald Trump. Il Senegal pagherà a caro prezzo la protesta in Coppa d’Africa, rischia di trovarsi al Mondiale senza squadra (tutti squalificati)Il Senegal potrebbe affrontare gravi conseguenze a causa della protesta durante la finale di Coppa d’Africa, che ha portato all’abbandono del campo e a squalifiche multiple. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Ue, Schlein: Trump inaffidabile ma Meloni gli dà sempre ragione; Meloni critica Trump sulla Groenlandia: L'ho sentito, gli ho detto che è un errore l'aumento dei dazi. Schlein: Doveva essere netta. Tajani: L'Italia si pone come Paese mediatore; Manifestate. Ma ieri in piazza la destra non s’è vista; Meloni a Porta a Porta (con Vespa e Mentana): Invasione della Groenlandia irrealistica. Board per Gaza incompatibile con art.11. Putin?... Trump,Schlein: Italia pagherà a caro prezzo subalternità MeloniGenova, 23 gen. (askanews) – Ho già detto ieri a Bruxelles che questa subalternità ... msn.com Schlein contro Meloni: Vuole dare il Nobel per la pace a Trump, l’Italia pagherà caro la dipendenza dagli UsaLe parole di Meloni sul possibile premio Nobel a Donald Tump hanno suscitano immediatamente la reazione del Partito Democratico ... fanpage.it L’Italia deve difendere e far funzionare meglio le sedi multilaterali, non una sorta di #ONU a pagamento fatta su misura per gli interessi di #Trump. #Schlein #BoardOfPeace x.com È atterrato a Ciampino alle 8.45 l’aereo di Stato partito da Caracas che ha riportato in Italia il nostro concittadino Alberto Trentini (accolto da mamma Armanda) e Mario Burlò, rilasciati ieri dopo oltre 14 mesi di detenzione in Venezuela. #rassegnastampaVND - facebook.com facebook

