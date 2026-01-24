Trump Schlein | L’Italia pagherà a caro prezzo la subalternità di Meloni

L'intervento di Trump e Schlein evidenzia come la strategia politica di Meloni possa influire sulla percezione internazionale dell’Italia. In un contesto di relazioni globali, la subordinazione alle posizioni di figure esterne al nostro Paese rischia di compromettere la credibilità italiana. È importante analizzare come tali dinamiche possano avere ripercussioni a lungo termine sulla posizione dell’Italia nel panorama internazionale e sulla sua capacità di dialogo con gli alleati.

GENOVA – “Ho già detto a Bruxelles che questa subalternità a Trump la paga a caro prezzo il nostro Paese in termini di credibilità. Ci sta portando fuori asse, ci sta portando in una direzione per la prima volta diversa dagli altri Paesi europei, anche sul non essere riuscito a dire questo governo cinque semplici parole, che la Groenlandia non si tocca, che l’integrità territoriale di uno Stato europeo e membro della Nato non è in vendita”. Così a Genova la segretaria del Pd, Elly Schlein, commentando, a margine del convegno “Democrazia alla prova”, l’auspicio della presidente del consiglio Giorgia Meloni che venga conferito al presidente degli Stati Uniti il Nobel per la pace. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

