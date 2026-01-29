Frana Niscemi Conte | Meloni non vuole metterci la faccia

Il Movimento 5 stelle non chiede che sia Giorgia Meloni a riferire in parlamento sulla frana di Niscemi. Secondo i pentastellati, la premier non vuole assumersi la responsabilità e preferisce evitare di metterci la faccia. La richiesta di chiarimenti si fa più urgente, ma ancora nessuna risposta ufficiale dalla presidenza del Consiglio.

Roma, 29 gen. (askanews) – Il Movimento 5 stelle non chiede che sia Giorgia Meloni a riferire in parlamento su Niscemi perché è evidente che la presidente del Consiglio non intende “metterci la faccia”. Lo ha detto Giuseppe Conte parlando a margine di una iniziativa. “Secondo voi, la presidente del Consiglio viene in aula per questa cosa? Ma se è andata a Niscemi e non ha manco parlato con la popolazione! Secondo voi viene a fare il dibattito in aula su questo e ci mette la faccia? Suvvia! Venga il ministro Musumeci, già sarebbe qualcosa”. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

La premier Giorgia Meloni ha fatto tappa a Niscemi, in Sicilia, per visitare le zone colpite dal maltempo.

