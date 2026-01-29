Conte ai cronisti | Meloni in Aula sull’emergenza in Sicilia? Ma secondo voi ci mette la faccia suvvia…
Il premier Giuseppe Conte risponde ai giornalisti sulla questione Sicilia, commentando con una punta di sarcasmo: “Meloni in Aula sull’emergenza in Sicilia? Ma secondo voi ci mette la faccia, suvvia…” La frase fa capire che, a suo avviso, la leader di Fratelli d’Italia non sarebbe presente o non si assumerebbe le responsabilità necessarie. Intanto, Matteo Salvini si esprime sul ponte, dicendo che un governo responsabile deve prendere i fondi necessari. Le parole dei due leader mostrano ancora una volta le tensioni tra i membri della maggioranza.
Le parole di Salvini sul Ponte? “Io credo che un governo responsabile debba assolutamente prendere i fondi necessari. Sul Ponte, adesso, sono stati buttati 13 miliardi e mezzo per un progetto fallace, carente e che è stato bocciato. E ricordiamoci che ci sono anche i fondi scippati alla regione Sicilia e alla Calabria. Noi abbiamo dato un segnale: un milione di euro col taglio dei nostri stipendi, un segnale di vicinanza. Al governo invece compete la responsabilità di una scelta chiara, concreta e immediata”. Lo afferma il presidente del M5s Giuseppe Conte, parlando con i cronisti, a margine del convegno ‘Le sfide dell’informazione’ alla Camera dei deputati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
