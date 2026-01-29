Conte ai cronisti | Meloni in Aula sull’emergenza in Sicilia? Ma secondo voi ci mette la faccia suvvia…

Da ilfattoquotidiano.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premier Giuseppe Conte risponde ai giornalisti sulla questione Sicilia, commentando con una punta di sarcasmo: “Meloni in Aula sull’emergenza in Sicilia? Ma secondo voi ci mette la faccia, suvvia…” La frase fa capire che, a suo avviso, la leader di Fratelli d’Italia non sarebbe presente o non si assumerebbe le responsabilità necessarie. Intanto, Matteo Salvini si esprime sul ponte, dicendo che un governo responsabile deve prendere i fondi necessari. Le parole dei due leader mostrano ancora una volta le tensioni tra i membri della maggioranza.

Le parole di Salvini sul Ponte? “Io credo che un governo responsabile debba assolutamente prendere i fondi necessari. Sul Ponte, adesso, sono stati buttati 13 miliardi e mezzo per un progetto fallace, carente e che è stato bocciato. E ricordiamoci che ci sono anche i fondi scippati alla regione Sicilia e alla Calabria. Noi abbiamo dato un segnale: un milione di euro col taglio dei nostri stipendi, un segnale di vicinanza. Al governo invece compete la responsabilità di una scelta chiara, concreta e immediata”. Lo afferma il presidente del M5s Giuseppe Conte, parlando con i cronisti, a margine del convegno ‘Le sfide dell’informazione’ alla Camera dei deputati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

conte ai cronisti meloni in aula sull8217emergenza in sicilia ma secondo voi ci mette la faccia suvvia8230

© Ilfattoquotidiano.it - Conte ai cronisti: “Meloni in Aula sull’emergenza in Sicilia? Ma secondo voi ci mette la faccia, suvvia…”

Approfondimenti su Conte Meloni

Meloni accetta il faccia a faccia con Schlein ad Atreju: «Ma ci deve essere anche Conte»

Secondo voi, la polemica sull'Ice che fa la sinistra è un pretesto per attaccare Meloni?

La discussione sull'Ice sembra spesso parte di un dibattito politico più ampio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Conte Meloni

Argomenti discussi: Il bazooka Ue è pronto: come funziona la risposta europea ai dazi di Trump e ai ricatti americani sulla Groenlandia; Ddl violenza sulle donne, Schlein: A Meloni ho detto di non farsi dettare la linea dal patriarcato VIDEO; Gaza, la moglie di Marwan Barghouti detenuto da 24 anni: Israele vuole uccidere la speranza; E' vero che puoi andare via la prossima settimana?, la risposta sincera di Juanlu Sanchez in mixed | VIDEO.

conte ai cronisti meloniMeloni, blitz a Niscemi. In volo sulla frana: Indennizzi senza ritardiLa presidente del Consiglio nel comune del Nisseno in parte evacuato. Vertice sull’emergenza, nessun contatto con i residenti. Poi tappa a Catania ... repubblica.it

conte ai cronisti meloniConte critica la Meloni: Fa l’equilibristaDopo aver stupito tutti con una lettera, Giuseppe Conte ha utilizzato i propri canali social per sferrare un duro attacco nei confronti della Meloni. Il leader pentastellato, parlando della questione ... newsmondo.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.