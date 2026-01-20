La mappa dei siti contaminati casertani | piano da oltre 60 milioni di euro per la bonifica di sei aree

La mappa dei siti contaminati nel casertano evidenzia 14 aree a rischio, con sei situate nel territorio. Per affrontare questa criticità, è stato predisposto un piano di bonifica da oltre 60 milioni di euro, volto a intervenire sulle aree più gravemente compromesse. Questi interventi rappresentano un passo importante per la tutela ambientale e la sicurezza dei cittadini nella regione.

Sono 14 i siti contaminati, con un livello di emergenza considerato ‘altissimo’, in Campania. Sei sono nel casertano. E’ quanto emerge dalla nuova mappa nazionale dei siti contaminati presentata nei giorni scorsi. Da Palazzo Chigi e dal commissario nazionale per le bonifiche, Giuseppe Vadalà.🔗 Leggi su Casertanews.it

Discariche dismesse e siti contaminati: la Regione stanzia 1,5 milioni di euro per i progetti di bonificaLa Regione ha stanziato 1,5 milioni di euro per supportare i Comuni nella bonifica di discariche dismesse e siti contaminati.

Leggi anche: Quattro milioni di euro per la bonifica dei siti inquinati di Teano e Ailano

