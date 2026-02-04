Studenti meritevoli il comune di Sassuolo assegna borse di studio per 15mila euro

Il Comune di Sassuolo ha deciso di premiare gli studenti più meritevoli con borse di studio del valore di 15 mila euro. Sono soldi che vanno oltre il riconoscimento dei voti, perché rappresentano un aiuto concreto alle famiglie e un segnale di fiducia nei giovani. Con questa iniziativa, l’amministrazione vuole spronare i ragazzi a continuare con impegno e a credere nelle proprie capacità.

Le borse di studio non rappresentano solo un riconoscimento dei risultati scolastici, ma un messaggio concreto di fiducia e sostegno rivolto ai giovani e alle loro famiglie. Un impegno che nasce dalla convinzione che le opportunità debbano essere garantite a tutti, soprattutto a chi dimostra.

