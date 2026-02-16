Il ministero della Giustizia, rappresentato dal capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi, ha denunciato un possibile conflitto di interessi nell'uso dei fondi del Comitato “Giusto dire No”. La denuncia nasce dall’osservazione che alcuni sostenitori privati potrebbero finanziare indirettamente l’Associazione Nazionale Magistrati, creando una situazione poco trasparente. Il ministero chiede all’Anm di chiarire le modalità di gestione dei contributi e di garantire maggiore trasparenza sui finanziamenti.

In un documento firmato dal capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, e inviato al presidente dell'Anm Cesare Parodi si solleva ''un potenziale conflitto tra magistrati in servizio iscritti all'Anm e privati sostenitori che finirebbero per praticare una forma di finanziamento indiretto dell'Anm''. Al ministero della Giustizia è arrivato ''un atto di sindacato ispettivo con il quale'', si legge nel documento, il parlamentare interrogante riferisce che il ''segretario generale dell'Anm avrebbe dichiarato che il 'Comitato Giusto dire No' promosso dall'Anm ha raccolto contributi da migliaia di cittadini che hanno aderito liberamente con una donazione volontaria''. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scontro sui fondi al Comitato “Giusto dire No”: il ministero chiede trasparenza all'Anm

