Il consiglio provinciale di Taranto sostituirà i membri in carica con nuove elezioni fissate per il 14 giugno. La data è stata stabilita tramite un decreto firmato dal presidente dell’amministrazione provinciale. La consultazione coinvolgerà gli elettori della provincia, chiamati a scegliere i rappresentanti per il prossimo mandato. La data rappresenta un passaggio importante nel processo di rinnovo degli organi istituzionali locali.

Il 14 giugno si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Taranto. Decreto del presidente dell’amministrazione provinciale, Gianfranco Palmisano. Si tratterà di elezioni di secondo livello alle quali saranno dunque chiamati, come elettori, sindaci e consiglieri dei Comuni della provincia. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Consiglio provinciale di Taranto: elezioni il 14 giugno Per il rinnovo

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