Costituiti gli uffici per le elezioni di rinnovo del Consiglio Provinciale

La Provincia di Benevento ha istituito gli uffici necessari per le elezioni di rinnovo del Consiglio Provinciale, previste per il 28 febbraio 2026. Il Segretario Generale, Maria Antonietta Iacobellis, ha nominato l’Ufficio Elettorale centrale, l’Ufficio di Supporto e il Seggio Elettorale, garantendo così la regolare svolta delle operazioni di voto.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Segretario Generale della Provincia di Benevento Maria Antonietta Iacobellis, con proprio provvedimento, ha costituito l’Ufficio Elettorale centrale, l’Ufficio di Supporto ed il Seggio Elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale fissato per il giorno 28 febbraio 2026. I componenti di tutti e tre gli Uffici sono dipendenti dell’Ente Provincia. Fanno parte dell’Ufficio Elettorale: -Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis, Segretario Generale, Responsabile Ufficio Elettorale; -Dott.ssa Libera Del Grosso, Funzionario E.Q., Vice Responsabile Ufficio Elettorale; -Dott. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Costituiti gli uffici per le elezioni di rinnovo del Consiglio Provinciale Approfondimenti su Benevento Provincia Oggi le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Salerno Oggi si tengono le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Salerno. Provincia al voto, Colombiano indice le elezioni per il rinnovo del consiglio Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Benevento Provincia Argomenti discussi: Notizie - Referendum popolare confermativo 22 e 23 Marzo 2026; Avviso pubblico per la costituzione di una graduatoria per l’eventuale accesso al Centro diurno semi residenziale per disabili adulti, residenti nel comune di Fiumicino; D.D.G. n. 2939 del 9 ottobre 2025 – Concorso docenti I-II grado: classe di concorso A037 – Costituzione della commissione giudicatrice; Il referendum sulla giustizia non c’entra con la velocità dei processi. COSTITUITI GLI UFFICI PER LE ELEZIONI DI RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALEFanno parte dell’Ufficio Elettorale: -Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis, Segretario Generale, Responsabile Ufficio Elettorale; -Dott.ssa Libera Del Grosso, Funzionario E.Q., Vice Responsabile Uffic ... tvsette.net Provincia, costituiti gli uffici per le elezioni del ConsiglioIl Segretario Generale della Provincia di Benevento Maria Antonietta Iacobellis, con proprio provvedimento, ha costituito l’Ufficio Elettorale centrale, l’Ufficio di Supporto ed il Seggio Elettorale p ... ntr24.tv Elezioni provinciali di Cosenza: indetti i comizi elettorali per l’8 marzo 2026. il Presidente Giancarlo Lamensa avvia il procedimento per l’elezione del Presidente e del Consiglio provinciale. https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2026/01/elezioni-provinciali- - facebook.com facebook Domenica 8 marzo elezioni per rinnovo del consiglio provinciale di Teramo x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.