Anagni appalto rifiuti da 20 milioni affidato all' esterno Il centrosinistra | Il Comune si fermi

A Anagni si è avviata la procedura per affidare all’esterno il servizio di gestione dei rifiuti, con un appalto del valore di 20 milioni di euro. Questa decisione ha suscitato reazioni politiche, in particolare da parte del centrosinistra, che ha chiesto al Comune di sospendere l’iter. La questione ha generato un confronto tra le forze politiche locali.

L'opposizione (PD, M5S, Sinistra Italiana e Possibile) attacca l'amministrazione di centrodestra sulla nuova gara per l'igiene urbana L'avvio dell'iter per la nuova gara del servizio di igiene urbana accende lo scontro politico nella Città dei Papi. Al centro del dibattito c'è un appalto di grande portata economica e strategica: oltre 20 milioni di euro per la gestione dei rifiuti nei prossimi otto anni. Un servizio destinato a incidere direttamente sulle tariffe e sulla qualità della vita dei cittadini. Il fronte dell'opposizione contesta in primo luogo la totale assenza di partecipazione pubblica per una decisione di tale importanza, presa senza alcun confronto con i cittadini e il Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Anagni, appalto rifiuti da 20 milioni affidato all'esterno. Il centrosinistra: "Il Comune si fermi" Articoli correlati Comunicazione, social e Urp: affidato l'appalto da 5,7 milioni. Confermata Mediagroup98Il Comune di Modena ha affidato i "Servizi di informazione, relazione e comunicazione digitale integrata verso i cittadini" alla società cooperativa... Leggi anche: Pescherecci fermi da oltre un anno a Pellestrina: «Si muova anche il Comune»