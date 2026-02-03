Oggi si è aperto il processo per i delitti di Villa Pamphili. In aula, Francis Ford Kaufmann ha parlato, insistendo sulla sua innocenza e accusando alcuni testimoni di essere mafiosi. La prima udienza ha visto la presenza del sospettato, che ha cercato di chiarire la sua versione dei fatti davanti alla Corte di Roma.

Presente in aula Francis Ford Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili nella prima udienza del processo davanti alla Prima Corte d’Assise di Roma. Capelli rasati, felpa blu, l’imputato si è seduto accanto al suo difensore e si è dichiarato con il nome di Rexal Ford. Nei suoi confronti i pm contestano il duplice omicidio aggravato e l’occultamento di cadavere per la morte della figlia Andromeda e della compagna Anastasia Trofimova trovate senza vita il 7 giugno scorso nel parco verde della Capitale. «Io sono innocente e i testimoni che verranno citati in aula sono tutti mafiosi» E’ quanto avrebbe ripetuto in Aula, in una sorta di soliloquio, Francis Ford Kaufmann l’uomo accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Questa mattina a Roma è iniziato il processo per il duplice omicidio avvenuto a Villa Pamphili.

In aula, Kaufmann si scaglia contro i testimoni e la giustizia.

