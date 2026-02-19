Terni processo a Stefano Bandecchi | nominato il perito e primi due testimoni in aula

Stefano Bandecchi è stato chiamato in tribunale per le accuse legate a un episodio nel Consiglio comunale di Terni, avvenuto a fine agosto 2023. Durante l’udienza, è stato nominato il perito che si occuperà delle analisi tecniche e sono stati ascoltati i primi due testimoni. La discussione si è concentrata su dettagli specifici dell’incidente e sulle testimonianze raccolte. L’udienza è proseguita con la presentazione di elementi chiave che potrebbero influenzare il prosieguo del procedimento giudiziario.

Il Giudice ha aggiornato al 28 maggio la prossima udienza con medesimo orario (ore 12.30) Una udienza si è svolta nel tribunale per i fatti accaduti nel Consiglio comunale, risalenti alla fine di agosto 2023. Il sindaco Stefano Bandecchi non era in aula, in una fase dibattimentale che ha portato alla nomina di un perito. Alla professionista Rosa Letizia Farini l’incarico di trascrivere i documenti individuati ed inerenti alla seduta consiliare, con particolare attenzione ai quattro minuti circa dove si sono verificate delle sovrapposizioni di voci. Il Giudice Ersilia Agnello ha aggiornato al 28 maggio la nuova udienza (ore 12.🔗 Leggi su Ternitoday.it

