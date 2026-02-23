Confindustria farmaceutica chimica e acciaio tirano la crescita dell' Italia

Confindustria, settore farmaceutico, chimico e dell'acciaio sono alla base della ripresa economica italiana, grazie alla crescita di nove settori nel 2025 rispetto ai quattro dell’anno precedente. La ripresa si riflette in un aumento delle imprese attive e di nuove assunzioni nel comparto industriale. Questi segnali concreti indicano un miglioramento nelle attività produttive e nella domanda interna, spingendo l’industria verso un nuovo andamento positivo. La situazione rimane comunque sotto osservazione.

"Ci sono indizi di un miglioramento a livello settoriale: il numero di settori industriali in crescita e aumentato nel 2025, rispetto al 2024: sono saliti a 9, da 4. Questo perche 6 settori hanno cambiato segno da negativo a positivo (tra cui i macchinari, a un modesto +0,04%) e solo uno da positivo a negativo (la carta, a un moderato -0,1%)". Lo rileva Confindustria. "Tuttavia, solo 3 settori manifatturieri (su 22) sono cresciuti sia nel 2024 che nel 2025, troppo pochi per una dinamica aggregata robusta. Viceversa, ben 12 settori hanno registrato cali in entrambi gli anni. Il campo di variazione, almeno, e divenuto meno ampio nel 2025, da -10% a +4%, (rispetto al "-23%, +8%" del 2024), soprattutto perche i cali maggiori nel 2025 sono stati piu contenuti". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Produzione industriale in recupero a novembre: +1,5%. Bene farmaceutica e chimicaA novembre, la produzione industriale italiana registra una crescita dell’1,5% rispetto al mese precedente, secondo i dati dell’Istat.

Fondi Ue, presentato in Confindustria il bando Step: sosterrà la crescita dell'high tech nell'isolaOggi a Confindustria Catania è stato presentato il bando Step, un'iniziativa da 315 milioni di euro destinata a sostenere la crescita delle imprese e dei centri di ricerca nel settore high-tech in Sicilia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Chiesi Group: competenza, etica e innovazione al servizio della vita FOTO.

Amica chimica on stage, Confindustria Genova contro i falsi miti sul settoreGenova – Tutto è chimica e la chimica serve a tutto: si diventa piccoli chimici anche solo impastando la pizza o preparando un soufflè. Eppure viene ancora, a torto, considerata una disciplina ... ilsecoloxix.it

Confindustria: peggiora lo scenario, export e consumi zavorrano l’industriaPeggiora lo scenario a inizio 2026. Sono le prime parole di Congiuntura Flash, l’analisi congiunturale del Centro studi Confindustria: export e consumi zavorrano l’industria, sono positivi potenzialme ... msn.com

Martedì 17 febbraio, nell’Auditorium di Confindustria Umbria a Perugia, si è svolto un incontro dedicato alle aziende che applicano il Contratto Collettivo Nazionale Metalmeccanico. Un momento di informazione e confronto, introdotto dal Presidente della Se - facebook.com facebook