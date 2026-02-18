Confindustria Toscana Sud | l’incontro con i vertici di Federmeccanica

Il presidente di Confindustria Toscana Sud, Simone Bettini, ha incontrato i dirigenti di Federmeccanica a Siena per discutere delle sfide del settore metalmeccanico. La riunione si è svolta nella sede dell’associazione e ha coinvolto anche Stefano Franchi, il direttore generale dell'organizzazione nazionale. Durante l'incontro, si sono analizzati i problemi della filiera e le possibili soluzioni. Un punto centrale è stato il calo delle commesse che sta influenzando molte aziende della regione.

Arezzo, 18 febbraio 2026 – . Si è svolto nella sede di Siena di Confindustria Toscana Sud l'incontro tra gli industriali del territorio ed i vertici di Federmeccanica: il neo Presidente Simone Bettini ed il Direttore Generale Stefano Franchi. Il Direttore ed il Presidente hanno illustrato il lungo percorso e complesso lavoro che ha visto Federmeccanica e le sigle sindacali Fim, Fiom, Uilm arrivare alla sottoscrizione dell'ipotesi d'accordo per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici con durata fino al giugno 2028.